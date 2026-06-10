2026/5/29-6/4のYouTubeチャートTOP100の週間総視聴回数は前週比9.5％増、TOP100の初登場作は18作（前週7作）となった。【画像】YouTubeチャート週間TOP11〜30一覧1位（前週2位）はサカナクション「夜の踊り子」（513.0万回）。2012年リリースの楽曲だが、インドネシアの伝統的なボートレース「パチュ・ジャルール」で船首に立って踊る少年の映像と同曲を合わせたショート動画がミーム化し、拡散されたことで再注目された。山