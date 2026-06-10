「スカパー！・ＪＬＣ杯ルーキーシリーズ第１３戦」（１１日開幕、江戸川）山下智己（２２）＝兵庫・１３３期・Ｂ２＝が素性の確かな６８号機を獲得。１０日のスタート特訓後は「行き足と起こしはすごくいいですね。グワッと押して行く感じ。ターンも回った後がいいです。直線も安河内鈴之介（福岡）選手よりはいい雰囲気だったし、班の中でも雰囲気は良かった。節間、ペラは叩かないと思います」と早くも手応えをつかんでいた