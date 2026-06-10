4人組グループ・ふぉ〜ゆ〜が10日、都内で行われた舞台『隅田川ヤングロード物語3〜嗚呼！星屑の彼方にふぉ〜エヴァー〜』プレスコール取材会に登壇した。【写真多数】ネコ耳が可愛い！囲まれて怯えるふぉ〜ゆ〜・松崎祐介今作は、「隅田川ヤングロード物語」シリーズの最新作。東京の下町にある寂れた商店街・隅田川ヤングロードを舞台に、ライフ・コメディを描く。今作には、2008年のM-1王者・NON STYLEの石田明が共演する