STARTO ENTERTAINMENTは10日、公式サイト更新。第2回モニタリング報告書を公表した。ジュニアを対象にアンケートを実施したことなどを伝えている。【ライブ写真】圧巻…嵐ファイナルライブの模様サイトでは「『2025年度外部有識者会議（第7回）』開催及び『第2回モニタリング報告書』受領のご報告」と題したページを掲載。「STARTO ENTERTAINMENTは、人権方針に定める人権デュー・デリジェンスならびにコーポレート・ガバナン