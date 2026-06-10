３１年ぶりに開催される大相撲パリ公演（６月１３、１４日）に向け、横綱大の里（二所ノ関）ら力士、行司、呼出しら約６５人が１０日、航空機に搭乗して羽田空港から出発した。２便に分かれており、９日には横綱豊昇龍らが第１班が出発していた。ファッションの本場への旅立ちとあってか、力士たちの機内持ち込みバッグもハイブランドなど、おシャレ心がきらり。名古屋場所では関脇に番付を落とす大関安青錦（安治川）は、フラ