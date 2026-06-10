「パワハラ」という言葉を聞いたとき、多くの人が思い浮かべるのは、怒鳴り散らす中年男性の姿ではないだろうか。机を叩く、人前で罵倒する、理不尽な叱責を繰り返す――そういったイメージだ。しかし女性が増えた職場で起きているハラスメントは、なかなか表に出てこない。昨今、新卒採用における総合職や営業職の女性比率は上がり、政府は「2030年までに女性役員比率を30％以上」という目標を掲げている。数字の上で女性のキャリ