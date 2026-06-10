ちゃんぴおんずの日本一おもしろい大崎が７日、カンテレ「マルコポロリ！」で“最恐ドッキリ”をしかけられ真っ青になる一幕があった。この日は「ドッキリスター」たちがスタジオに集結。みなみかわ、お見送り芸人しんいち、きしたかの、ちゃんぴおんずがひな壇に集まった。その中で大崎による「芸人分析」のコーナーがあり、大崎が辛らつな言葉でこの日共演している芸人たちを分析。スタジオは笑いが起こっていたが、１人、