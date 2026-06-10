西武のタイラー・ネビン内野手（29）が、10日の広島戦（ベルーナD）でスタメン出場する見通しとなった。ネビンは前日の同戦で体の張りを訴えて途中交代。一夜明けたこの日、試合前の練習で早出組に交ざってフリー打撃、守備練習などを行った。体の状態をチェックした助っ人は「状態はいい。特に問題はないと思う」。守備練習後には、鳥越ヘッドコーチに向かって右手親指で「OK」を意味するサムアップポーズも見せた。「（