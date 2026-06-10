プロ麻雀リーグ「Mリーグ」のU-NEXT Piratesは6月10日、小林剛（麻将連合）との契約を満了、同選手が退団することを発表した。小林はMリーグ創設1年目の2018-19シーズン、ドラフト1位で指名されたリーダー。ファンからは「麻雀サイボーグ」「麻雀ロボ」、チーム内では「船長」とも呼ばれながら、デジタル派雀士として活躍してきたが近年は個人マイナスが続いていた。これでU-NEXT Piratesは、チーム創設時のメンバー3人（小林、