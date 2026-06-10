10日午前、仙北市田沢湖卒田の住宅敷地内で、男性がはしごから転落し大けがをしました。仙北警察署の調べによりますと10日午前9時25分ごろ、仙北市田沢湖卒田の住宅で2階屋根の洗浄作業をしていた大仙市の54歳の男性がはしごをおりる際、約4メートルの高さから転落しました。この事故で男性は背中の骨を折る大けがをしました。警察が事故の原因を調べています。