昨年夏に3rd Album『Prema』をリリースし、2026年から2027年にかけては『Prema World Tour』と題したツアーを、アジア6ヶ所並びにヨーロッパ・北米にて開催するFujii Kaze（藤井風）。このたび、『Prema World Tour』「Kaohsiung／Bangkok／Seoul」スタジアム公演のチケット受付情報が発表された。開催地域により受付情報が異なるため、詳細はツアー特設サイトにてご確認いただきたい。今年は『Lollapalooza India（ロラパルーザ・