明治大学、東京大学、岡山大学、高輝度光科学研究センター（JASRI）、物質・材料研究機構（NIMS）などで構成される研究グループは、地球深部を再現する実験、原子レベルの理論計算、地震波観測を組み合わせることで、海洋プレートとともに地球内部へ沈み込んだ岩石が、深さ約2900kmの「核―マントル境界」※付近まで到達している可能性を示す新たな証拠を得ました。 【写真を見る】地球の奥深くに沈み込ん