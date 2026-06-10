ラグビーリーグワンプレイオフの3位決定戦が、決勝に先立ち埼玉パナソニックワイルドナイツ（シーズン2位、以下埼玉WK）と東京サントリーサンゴリアス（同4位、以下東京SGとの間で6月6日に行われ、埼玉WKが26-19で勝ち3位を手にした。埼玉WKの3位は初。2010年代のトップリーグでは毎年のように覇を競っていた両チームが、頂点の一つ手前で争わなければならなかったのがこの一戦。かつて東京SGは「最強の矛」と称され、「最強の盾」