スペイン代表は2024年夏に開催されたユーロ2024を制して欧州王者に輝いた。FIFAランキングでも2位に位置しており、今夏に開催される北中米ワールドカップでは優勝国の1つと挙げられており、グループステージではウルグアイ代表やサウジアラビア代表、カーボベルデ代表と同居する。スペイン『MARCA』によれば、スペイン代表のワールドカップ制覇やユーロ連覇など黄金期を支えたダビド・シルバ氏が、ワールドカップで警戒する国につ