元モーニング娘。でタレントの辻希美が１０日までに自身のＳＮＳを更新し、親子ショットを公開した。辻はインスタグラムに「夢空今日で１０ヶ月になりました＃夢空＃１０ヶ月＃癒しｇｉｒｌ」（原文ママ）とハッシュタグを添えてつづると、写真を５枚アップ。夫で俳優の杉浦太陽に抱きかかえられ笑顔を見せる夢空（ゆめあ）ちゃんとの３ショットなどを披露し、多くのいいねが寄せられている。辻は俳優の杉浦太陽と２００７