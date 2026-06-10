新しいエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」が、きょう10日とあす11日の2日間、神奈川・Kアリーナ横浜で開催される。開催直前の会場でグリーンカーペットが開催され、TOMORROW X TOGETHERが登場した。【個別ショット】黒のシックなスーツ姿で登場したTOMORROW X TOGETHERSOOBIN、YEONJUN、BEOMGYU、TAEHYUN、HUENINGKAIは、オールブラックのコーディネートで登場。シンプルながらも、それぞれの