ラグビー日本代表のエディー・ジョーンズ・ヘッドコーチが１０日、都内で今夏の代表活動に関する会見に臨み、サッカーで北中米Ｗ杯に臨む日本代表へエールをおくった。サッカーＷ杯は１２日に開幕し、日本は１４日に１次リーグ第１戦・オランダ戦（ダラス）を控える。ジョーンズＨＣは「素晴らしい活躍を期待しています」と語った。サッカー日本代表の森保一監督とは昨年１０月、日本テレビの企画で対談するなど親交あるジョー