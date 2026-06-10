女子アジアカップを制した北朝鮮女子サッカーのU17代表をたたえる金総書記＝1日、平壌/KCNA香港／ソウル（CNN）北朝鮮の女子サッカーが快進撃を続けている。アジアサッカー連盟（AFC）女子チャンピオンズリーグ制覇を受けて、金正恩（キムジョンウン）総書記がこのほど祝賀行事を開き、選手たちは感激の涙を流した。平壌を拠点とする「ネゴヒャン女子蹴球団」は先月、敵対する韓国の地でチャンピオンリーグ決勝を制し、優勝を果た