◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天―巨人（１０日・楽天モバイル最強パーク宮城）楽天は１０日、三木肇監督の休養を発表した。監督との双方協議により休養が決まり、同日の巨人戦から塩川達也ヘッドコーチが監督代行として指揮を執る。主将の鈴木大は試合前練習後に取材対応。「監督がああいうかたちでチームを離れるというのは監督だけの責任ではない。プレーするのは僕らなので、不甲斐ない積み重ねがこういうかたちにな