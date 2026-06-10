お笑い芸人の村上ショージ（71）が10日、自身のインスタグラムを更新し、「30年ぶり2人ご飯」ショットを公開した。「昨日は楽しい楽しい一日でした娘達と焼肉食べて夜はジミーちゃんと30年ぶり2人ご飯しました」とつづり、女優、芸術家として活動する娘のつみき（36）と焼き肉店で笑顔の2ショットを投稿。お笑いタレントのジミー大西ととびきりの笑顔でポーズを決める姿も披露。「流れで友達と合流してあぁ今日にありが