NPB(日本野球機構)は10日、7月28日と29日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第13回中間発表を行いました。中継ぎ投手部門ではロッテの鈴木昭汰投手が前回3位からトップにランキングをあげました。前回トップのオリックス・椋木蓮投手は3位に後退し、2位の西武・甲斐野央投手含め3投手の差は約2,500票となっています。また、遊撃手部門では楽天の村林一輝選手が1つ順位を上げ2位となり、トップの日本ハム・水野達