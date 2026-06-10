高円宮妃久子さまは、FIFAワールドカップの日本代表戦の観戦などのため、羽田空港を出発されました。10日昼前、久子さまは宮内庁関係者などの見送りを受け、羽田空港を出発されました。最初の訪問国スウェーデンでは、王室からの招きを受け、国王夫妻の結婚50周年を祝う行事に出席されます。久子さまはその後、アメリカとメキシコを訪れ、日本サッカー協会の名誉総裁として、日本時間15日の日本対オランダ戦、21日の日本対チュニジ