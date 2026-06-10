俳優のビョン・ウソクが、アジアファンミーティングツアーの招待状を公開した。ビョン・ウソクは6月9日、自身のSNSに「The Secret Library ご案内」と題した文章を投稿し、「2026 BYEON WOOSEOK ASIA FANMEETING TOUR」のスタートを知らせた。【写真】ビョン・ウソク、横浜中華街に出没！公開されたイメージの中でビョン・ウソクは、図書館を背景に落ち着いた知的な雰囲気を漂わせ、ツアーへの期待を高めた。彼は招待状を通じて、