お茶専門店「ルピシア(LUPICIA)」は6月10日、全商品のティーバッグのフィルターを生分解性素材に切り替えたと発表した。2026年4月1日製造分からすでに切り替えを実施している。ティーバッグのフィルターに植物由来の生分解性素材を採用した。合成化学素材による自然や土壌への影響を抑え、20年･30年先もお茶を楽しめる環境を次世代へ引き継ぐための取り組みと位置付けた。ルピシアグループはこれまでも、ビニール製手提げ袋の紙製