女優のファン・ジョンウムが元夫との復縁騒動に語った。ファン・ジョンウムは6月10日に自身のYouTubeチャンネルを更新。【写真】ファン・ジョンウム、整形疑惑が浮上した1枚「ChatGPTに痛いところを突かれた日」というタイトルの動画を公開した。この動画でファン・ジョンウムは、ChatGPTを利用してグラフを生成し、自身の人生を分析している。2016年の結婚以降、下降傾向のグラフを見ながら、「人には運気というものがあると思う