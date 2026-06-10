【モデルプレス＝2026/06/10】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた表すみれが6月8日、自身のInstagramを更新。ノースリーブトップス姿を披露し、反響を呼んでいる。【写真】「今日好き」参加美女「大人っぽい」素肌輝くノースリ×デニム姿◆表すみれ、ナポレオンデザイントップスで美腕披露表は「ちょっと格好つけちゃったりして」とつづり、写真を投稿。