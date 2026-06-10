45GX90SB-B LGエレクトロニクス・ジャパンは、ゲーミングモニター「LG UltraGear AI」シリーズとして、マイクロレンズアレイを採用した有機ELパネルを採用した3モデルを発表。44.5型「45GX90SB-B」、39型「39GX90SB-W」、34型「34GX90SB-W」を7月中旬より順次発売する。いずれも価格はオープン、市場想定価格は以下の通り。 45GX90SB-B44.5型275,000円前後 39GX90SB-W39型242,000