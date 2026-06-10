東京みやげの定番「東京ばな奈」と、人気ポテトスナック「Jagabee」がまさかのコラボレーション♡2026年に35周年を迎えた東京ばな奈のコラボイヤー第3弾として、『Jagabee×東京ばな奈 東京じゃがばな奈 バナナバター味』が誕生しました。じゃがいもとバナナという意外な組み合わせながら、甘さと塩気が絶妙に調和した新感覚のおいしさが魅力。東京駅限定のスペシャルセットや記念ステッカーも登場し