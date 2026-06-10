自民党と日本維新の会は政策責任者の会議で、日本の国旗を傷つける行為を処罰する国旗損壊罪の制定に向けた法案を了承しました。自民党と日本維新の会はきょう（10日）、国会内で与党政策責任者会議を開き、日本の国旗を傷つける行為を処罰する国旗損壊罪の制定に向けた法案を了承しました。この法案では、人に著しく不快感や嫌悪感を抱かせるような方法で公然と国旗を傷つけることなどが処罰の対象になります。2年以下の拘禁刑ま