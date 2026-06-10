同業他社のウェブサイトに対して、大量のデータを送り付けサービスを一時的に麻痺させるDoS攻撃を行い、業務を妨害したとして逮捕された、IT関連会社の代表の男性（22）と会社役員の男性（25）について、千葉地検はきょう（10日）付で不起訴処分としました。不起訴の理由について、千葉地検は「事件に関する一切の事情を考慮した」としています。