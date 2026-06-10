警視庁高校3年の男子生徒（17）に因縁を付け、示談金15万円を脅し取ろうとしたとして、警視庁少年事件課は10日までに、恐喝未遂などの疑いで、東京都八王子市の高校3年の少女（17）と16〜17歳の少年4人を逮捕した。同課によると、金額は対話型の生成人工知能（AI）「チャットGPT」への相談結果に基づいて決めたという。逮捕容疑は共謀して1月27日深夜から28日未明、八王子市の広場で男子生徒の顔を殴り、鼻の骨を折るなどのけ