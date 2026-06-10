特許権をめぐる架空の投資話をもちかけ現金をだまし取ったとして「日本サイクリング協会」代表理事の男ら2人が逮捕されました。詐欺の疑いで逮捕されたのは、「日本サイクリング協会」の代表理事・長沢惠一容疑者と、特許権のリース会社「セコー技研」の代表取締役・長友栄機容疑者です。警視庁によりますと2人は2023年、鹿児島県にある会社役員の男性2人に「セコー技研がもつ電気自動車の特許権を日本サイクリング協会が100億円で