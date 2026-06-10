きょう発表された全国のガソリンの平均価格は先週から横ばいでした。政府の補助金の影響で170円近辺での値動きが続いています。今月8日時点の全国のレギュラーガソリンの平均小売価格は、前の週の調査と同じ1リットルあたり169円50銭で、2週間ぶりに値上がりが止まりました。調査した石油情報センターは、要因について「政府の補助金により1リットルあたり170円程度に価格が調整されているため」と説明しています。11日の出荷分か