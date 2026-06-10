高市総理はきょう、マレーシアのアンワル首相と首脳会談を行い、両国の海洋安全保障における連携の重要性などを確認しました。高市総理「基本的価値や原則を共有するマレーシアとの連携は、進化した自由で開かれたインド太平洋FOIPの実現にとって極めて重要です」首脳会談は約30分間行われ、海洋安全保障における連携の重要性などを確認したほか、LNGなどのエネルギー資源の安全保障を実現していくことなどの認識を共有したという