さいたま市の中学校で催涙スプレーが誤って噴射され、生徒十数人が体調不良を訴えています。【映像】騒然とする現場の様子午後2時すぎ、さいたま市西区の指扇中学校で「催涙スプレーで生徒十数人が気分が悪くなっている」などと学校の関係者から119番通報がありました。捜査関係者によりますと、催涙スプレーが学校の敷地内で誤って噴射され、付近にいた生徒などが体調不良を訴えているということです。これまでに救急車な