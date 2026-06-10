フジテレビの遠藤玲子アナウンサー（44）が10日放送のフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲスト出演し、かつて共演の人気フリーアナウンサーの素顔に言及した。この日のゲストはフリーアナウンサーの杉崎美香と岡副麻希。杉崎は03年放送開始のフジテレビ朝の情報番組「めざにゅ〜」初代メインキャスターとして知られ、番組では杉崎と2年間共に同番組キャスターを務めた遠藤アナに事前取材を行った。VTRで登場した