１０日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比１２３７円３６銭（１・８９％）安の６万４１７９円２７銭だった。２日ぶりに値下がりした。前日の米ハイテク株安の流れを引き継ぎ、東京市場でも日経平均への影響度が大きいＡＩ（人工知能）や半導体関連株の一角を中心に売られた。ソフトバンクグループ、アドバンテスト、キオクシアホールディングスの３銘柄で日経平均を８００円超押し下げた。日本銀行