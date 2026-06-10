10日の天気は梅雨の晴れ間となった所が多くなりました。これまでの一日の天気を振り返ります。■西日本や東海は梅雨の晴れ間久しぶりに日差したっぷり10日（水）は梅雨前線が南に下がった影響で、日差しが届いた所が多くなりました。東北の太平洋側や北陸、東海や近畿を中心に日差しが届いて、梅雨入りしている地域も梅雨の晴れ間となりました。高知や大阪では日照時間が9時間を超えていて、梅雨入り後一番の長さとなっています