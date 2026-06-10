「←キャンプ来て喜ぶパグ→キャンプ飽きたパグ」【アフター写真】キャンプに飽きた犬さんパグのモナカちゃんと暮らす「KaKoA」（@KaKoA90764576）さんが投稿したのは、キャンプ場でのモナカちゃんの2枚の画像。到着直後の嬉しそうな表情と、その後の何とも言えない表情との落差が多くの人から笑いと共感を得た模様です。 「小さい子供と一緒ですね」「感情のオン・オフが激しいｗ」「お家帰りたいって顔がかわいい」「前足