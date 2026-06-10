中国科学技術大学天文学系の研究チームは中国のサーベイ望遠鏡「墨子」を利用して、極めて珍しい高赤方偏移の潮汐破壊現象（TDE）「AT2025wet」を発見しました。地球から約80億光年離れており、TDEとしてはこれまでに発見された中では地球から最も遠方に位置するものとなっています。この成果はこのほど、天文学の国際的な学術誌「アストロフィジカル・ジャーナル・レターズ」に発表されました。TDEとは、恒星が超大質量ブラックホ