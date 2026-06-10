中国・陝西省西安市長安区の麦畑に立つ「一本木」が村民によって切られたことが物議を醸している。中国メディアの大象新聞が10日に伝えた。記事によると、この一本木は「孤独の木」と呼ばれ、麦畑が広がる中で1本だけ立っている珍しい光景から、多くの人が写真撮影に来るフォトスポットになっていた。しかし、訪れる観光客が繰り返し麦畑を踏み荒らしたため、怒った村民が枝の先を切り落としたという。この「孤独の木」が話題にな