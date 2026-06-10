物価高によって、日々家計のやりくりに頭を悩ませている人は少なくないでしょう。そこに結婚や出産、転職、親の介護などライフステージの変化が重なると、家計への影響はより大きくなります。All About編集部は全国20〜60代の200人を対象に「本気で家計を見直した瞬間」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、子どもの進学を機に家計がピンチを迎えた東京都に住む35歳女性のエピソードを紹介します。「うすうす焦り
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