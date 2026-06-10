暴動クラブの過去作品33曲が、本日6月10日0時よりストリーミング配信で一挙解禁された。 （関連：[Alexandros]、レア曲連発のツアー『ACCESS ALL AREA』完遂！証明されたファンとの強く美しい信頼関係） これまでシングルやアルバムのリード曲は配信リリースされてきたが、アルバムやEPの全曲配信は今回が初となる。ファーストアルバム『暴動クラブ』は3コードのロックンロール