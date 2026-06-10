日本野球機構は10日、5月度の「大樹生命月間MVP賞」を発表した。セ・リーグは投手部門が郄橋遥人（阪神）、打者部門は佐藤輝明（阪神）が2カ月連続での受賞。パ・リーグは投手部門が伊藤大海（日本ハム）が24年9、10月度以来3度目の受賞、打者部門はタイラー・ネビン（西武）が25年5月度以来2度目の受賞を果たした。郄橋は4試合に先発登板して3勝0敗、防御率1.52の好成績を記録。佐藤輝は全25試合に先発出場し、33