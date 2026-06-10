ファッション、音楽、カルチャーが融合したエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』」が、6月10日（水）から6月11日（木）の2日間、神奈川のKアリーナ横浜で開催。6月10日（水）に行われたグリーンカーペットに、超ときめき▽宣伝部（※▽はハートマーク）が登場した。【写真】超ときめき宣伝部、メンバーのソロショット■元気いっぱいで登場！「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」は、Mrs. G