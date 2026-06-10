なでしこジャパンが6月6日と9日、南アフリカ女子代表と２回の国際親善試合（２試合目はトレーニングマッチを国際Aマッチとして実施）を戦い、５−０、０−１の１勝１敗で終えた。４月に退任が発表されたニルス・ニールセン監督に代わって、今回の南アフリカ戦から狩野倫久氏が新監督として指揮を執り、さらに内田篤人コーチ、近賀ゆかりコーチ、佐野智之GKコーチが入閣し、新体制となったなでしこジャパン。約１年後に迫る女子