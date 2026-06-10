芸能界屈指のサッカー通で、J１からJ３まで幅広く試合を観戦。Jリーグウォッチャーとしておなじみの平畠啓史氏に、独自の視点でJ１百年構想リーグのベストイレブンを選んでもらった。栄えある11人はどんな顔ぶれになったか。――◆――◆――シーズン移行に伴い開催された特別大会、百年構想リーグが終了。J１では神戸が見事優勝！ ACLの激闘もあるなかで、地域リーグラウンドでもしっかりと勝点を重ね、プレーオフラウンドで