タレントの伊集院光（58）が9日深夜放送のテレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1・30）で、大物ミュージシャンの名言について語った。この日は「蔵出し大放出！禁断の未公開トークSP」。その中で、ロック歌手・矢沢永吉の魅力を語った伊集院は「“アリよさらば”っていう教員モノのドラマをやった時に、番宣でラジオに来た」と振り返った。そして「どのスタッフにも話し掛けて普通の感じ」と、