北海道・オホーツクの滝上町の国道で、車を運転していた人がクマ1頭を目撃しました。現場は町の中心部に近く、警察が警戒を強めています。クマが目撃されたのは、滝上町滝ノ上原野の国道273号です。6月10日午前9時すぎ、道の駅から町の中心部方向に車を運転していた人が、国道を左から右に横断するクマを目撃し、警察に通報しました。警察によりますと、クマは1頭で体長は2メートルほどだったということです。滝上町で