◇MLB ドジャース12-3パイレーツ(日本時間10日、PNCパーク)ドジャースのフレディ・フリーマン選手が相手の行為にハグで応えました。「3番・ファースト」でスタメン出場。1点を追いかける6回第3打席、センターへ2塁打放ち、この日初安打を記録。続くムーキー・ベッツ選手の打席でけん制球が送られます。フリーマン選手がベースに戻るタイミングと、ブランドン・ラウ選手がキャッチした場所が重なり、危うくフリーマン選手の顔面にパ